Полиция Торецка проводит расследование по факту возгорания автомобиля общественного активиста.
По данным Главного управления полиции Донецкой области, ночью около 03:55 поступило сообщение от диспетчера ГосЧС о возгорании автомобиля на переулке Магнитогорском.
Установлено, что микроавтобус принадлежит местному жителю, руководителю общественной организации.
Полицейские, осмотрев место происшествия, собрали необходимые вещественные доказательства.
Причина возгорания устанавливается, рассматриваются все версии, не исключается поджог автомобиля.
Осуществляются розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Проводится расследование.
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