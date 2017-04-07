Шведская полиция опровергла информацию о задержании подозреваемого в наезде на людей в центре Стокгольма.

«Никто в настоящее время не задержан по делу (о наезде на людей — Ред.)», — говорится на сайте полиции Стокгольма, сообщает РИА Новости.

Ранее глава правительства Швеции Стефан Левен сообщил журналистам, что полиция задержала водителя грузовика, подозреваемого в совершении наезда на толпу людей в центре Стокгольма.

Напомним, грузовой автомобиль въехал в толпу в центре столицы Швеции Стокгольме.

По данным очевидцев, в результате происшествия погибли пять человек.

Премьер-министр Швеции объявил, что наезд грузовика на толпу людей является террористической атакой.