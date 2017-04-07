Шведская полиция опровергла информацию о задержании подозреваемого в наезде на людей в центре Стокгольма.
«Никто в настоящее время не задержан по делу (о наезде на людей — Ред.)», — говорится на сайте полиции Стокгольма, сообщает РИА Новости.
Ранее глава правительства Швеции Стефан Левен сообщил журналистам, что полиция задержала водителя грузовика, подозреваемого в совершении наезда на толпу людей в центре Стокгольма.
Напомним, грузовой автомобиль въехал в толпу в центре столицы Швеции Стокгольме.
По данным очевидцев, в результате происшествия погибли пять человек.
Премьер-министр Швеции объявил, что наезд грузовика на толпу людей является террористической атакой.
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