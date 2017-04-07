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Грузовой автомобиль въехал в толпу в центре столицы Швеции Стокгольме, сообщает ВВС.

Издание отмечает, что инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).

По данным шведской полиции, несколько человек получили ранения.

Число пострадавших полиция не называет. Местное радио утверждает, что три человека погибли, но подтверждения этой информации из других источников нет.

Подробности случившегося пока неизвестны. Полиция не сообщает, может ли у случившегося быть террористическая подоплека.
ForUm

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