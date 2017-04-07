также в разделеМир
Тиллерсон: Россия в Сирии либо соучастник, либо некомпетентна 5
Наезд грузовика на толпу в Стокгольме признали терактом 26
СМИ: Жертвами наезда грузовика на толпу в Стокгольме стали 5 человек 17
Полиция допускает, что наезд грузовика на толпу в Стокгольме был терактом 10
Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, есть жертвы 46
Россия не объясняет, почему не сбила американские ракеты в Сирии 122
Меркель и Олланд назвали ракетный удар США по Сирии наказанием Асада 67
Теракт в Лондоне: Умерла еще одна жертва 32
В Сирии сообщили о гибели 9 мирных жителей в результате удара США 52
РосСМИ: США уничтожили 9 самолетов на сирийской авиабазе 121
РФ приостанавливает действие меморандума с США по Сирии 74
Минобороны Сирии заявило о шести погибших при ракетном ударе США 43
Суд закрыл «консульство ДНР» в Чехии 44
Фийона обсыпали мукой на предвыборном митинге 45
По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек 38
В результате авиаудара США погибли четверо сирийских военных 84
Путин считает удары США по Сирии агрессией под надуманным предлогом 403
Опубликовано видео ракетного удара США по Сирии 133

Полиция задержала подозреваемого после наезда на людей в Стокгольме, сообщает телеканал SVT.

Aftonbladet со ссылкой на очевидцев сообщает, что неподалеку от места происшествия был задержан человек.

О задержании подозреваемого также заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен, сообщает «Медуза».

Позднее полиция заявила, что в связи с терактом задержаний не было.

По данным полиции, в результате теракта погибли три человека и восемь пострадали.

Напомним, грузовой автомобиль въехал в толпу в центре столицы Швеции Стокгольме.

По данным очевидцев, в результате происшествия погибли пять человек.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил, что наезд грузовика на толпу людей является террористической атакой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года