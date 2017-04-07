Полиция задержала подозреваемого после наезда на людей в Стокгольме, сообщает телеканал SVT.

Aftonbladet со ссылкой на очевидцев сообщает, что неподалеку от места происшествия был задержан человек.

О задержании подозреваемого также заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен, сообщает «Медуза».

Позднее полиция заявила, что в связи с терактом задержаний не было.

По данным полиции, в результате теракта погибли три человека и восемь пострадали.

Напомним, грузовой автомобиль въехал в толпу в центре столицы Швеции Стокгольме.

По данным очевидцев, в результате происшествия погибли пять человек.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил, что наезд грузовика на толпу людей является террористической атакой.