Полиция задержала подозреваемого после наезда на людей в Стокгольме, сообщает телеканал SVT.
Aftonbladet со ссылкой на очевидцев сообщает, что неподалеку от места происшествия был задержан человек.
О задержании подозреваемого также заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен, сообщает «Медуза».
Позднее полиция заявила, что в связи с терактом задержаний не было.
По данным полиции, в результате теракта погибли три человека и восемь пострадали.
Напомним, грузовой автомобиль въехал в толпу в центре столицы Швеции Стокгольме.
По данным очевидцев, в результате происшествия погибли пять человек.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил, что наезд грузовика на толпу людей является террористической атакой.
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