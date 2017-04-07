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При наезде грузовика на пешеходов в центре Стокгольма в пятницу, 7 апреля, погибли пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sveriges Radio.

Сообщается, что грузовик загорелся. На месте работает полиция.

Полиция подтвердила, что по крайней мере два человека погибли. Но очевидцы сообщают о пяти жертвах и большом количестве раненых.

Премьер-министр Стефан Левен вскоре встретится с прессой, чтобы ответить на вопросы о происшествии.

Согласно данным Службы безопасности Швеции, на данный момент нет подтверждения, что это террористический акт. 

Ранее сообщалось, что по неподтвержденным данным, погибли три человека.

Напомним, грузовой автомобиль въехал в толпу в центре столицы Швеции Стокгольме.

 
ForUm

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