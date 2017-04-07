При наезде грузовика на пешеходов в центре Стокгольма в пятницу, 7 апреля, погибли пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sveriges Radio.
Сообщается, что грузовик загорелся. На месте работает полиция.
Полиция подтвердила, что по крайней мере два человека погибли. Но очевидцы сообщают о пяти жертвах и большом количестве раненых.
Премьер-министр Стефан Левен вскоре встретится с прессой, чтобы ответить на вопросы о происшествии.
Согласно данным Службы безопасности Швеции, на данный момент нет подтверждения, что это террористический акт.
Ранее сообщалось, что по неподтвержденным данным, погибли три человека.
Напомним, грузовой автомобиль въехал в толпу в центре столицы Швеции Стокгольме.
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