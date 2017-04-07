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Полиция рассматривает наезд грузовика на толпу на центральной пешеходной улице в Стокгольме как возможный теракт. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на источник в полиции.

Полицейские пока не могут предоставить дополнительной информации об инциденте.

Свидетели рассказывают о сотнях людей, которые бежали по улице от грузовика. На тротуаре, по их словам, лежали несколько человек. Сейчас помощь им оказывают медики. Место происшествия оцеплено полицией, сообщает УНИАН.

«Я видел, как минимум, трех погибших, но их может быть больше. Здесь полный хаос», - сказал корреспондент радио Швеции в прямом эфире.

Напомним, грузовой автомобиль въехал в толпу в центре столицы Швеции Стокгольме.

По неподтвержденным данным, три человека погибли. 
ForUm

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