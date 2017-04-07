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Национальная полиция совместно с Государственной пограничной службой и Генеральной прокуратурой предотвратила убийство политика и бизнесмена из Молдовы. Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков во время совместного брифинга с главой Нацполиции Сергеем Князевым.

«Сегодня около 14:00 нам удалось предотвратить заказное убийство молдавского политика и бизнесмена, вице-премьера Республики Молдова господина Приходька», - заявил Аваков, сообщает 112 Украина.

Князев добавил, что операция по задержанию членов международной преступной группировки проходила в Киеве и Кишиневе. В Киеве задержали исполнителей, в Кишиневе – организаторов.

Операция проводилась совместно с ГПУ и Госпогранслужбой. 

 
ForUm

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