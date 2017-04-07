Женщина, раненная в результате нападения 22 марта у здания парламента в Лондоне, умерла.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
«Женщина, которая была ранена в результате нападения 22 марта на Вестминстер, погибла», - говорится в сообщении.
Умершей в четверг женщиной была гражданка Румынии Андреа Кристеа.
Со смертью Кристеа число жертв нападения в Вестминстере возросло до пяти.
Согласно полиции, Андреа упала в Темзу с Вестминстерского моста после того, как ее сбил Халид Масуд, который 22 марта у здания парламента в Лондоне стал давить пешеходов на арендованном автомобиле, а затем заколол ножом полицейского.
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