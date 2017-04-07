также в разделеМир
В Сирии сообщили о гибели 9 мирных жителей в результате удара США 27
РосСМИ: США уничтожили 9 самолетов на сирийской авиабазе 35
РФ приостанавливает действие меморандума с США по Сирии 34
Минобороны Сирии заявило о шести погибших при ракетном ударе США 32
Суд закрыл «консульство ДНР» в Чехии 31
Фийона обсыпали мукой на предвыборном митинге 38
По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек 27
В результате авиаудара США погибли четверо сирийских военных 79
Путин считает удары США по Сирии агрессией под надуманным предлогом 341
Опубликовано видео ракетного удара США по Сирии 88
США нанесли ракетный удар по авиабазе Асада в Сирии 386
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию проблемой 195
Госдума не захотела проверять данные о «тайной империи» Медведева 261
В Петербурге в жилом доме обезвредили бомбу 91
В центре Ростова прогремел взрыв 117
В Сербии не прекращаются протесты против победы Вучича 56
СМИ: В Южной Корее испытали баллистическую ракету 34
В России стало меньше сторонников Путина 103

Женщина, раненная в результате нападения 22 марта у здания парламента в Лондоне, умерла.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Женщина, которая была ранена в результате нападения 22 марта на Вестминстер, погибла», - говорится в сообщении.

Умершей в четверг женщиной была гражданка Румынии Андреа Кристеа.

Со смертью Кристеа число жертв нападения в Вестминстере возросло до пяти.

Согласно полиции, Андреа упала в Темзу с Вестминстерского моста после того, как ее сбил Халид Масуд, который 22 марта у здания парламента в Лондоне стал давить пешеходов на арендованном автомобиле, а затем заколол ножом полицейского.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года