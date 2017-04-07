Лоукостер Ryanair откроет маршрут Львов-Берлин с 8 сентября, вместо анонсированного ранее старта в октябре. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Наш новый маршрут Львов - Берлин» стартует на месяц раньше, чем планировалось», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в полночь 11 апреля начинается акция, когда приобрести билеты со Львова в Берлин можно будет за 579 гривен.

Напомним, крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair с 30 октября 2017 года откроет 11 рейсов из Киева и Львова.