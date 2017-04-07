Лоукостер Ryanair откроет маршрут Львов-Берлин с 8 сентября, вместо анонсированного ранее старта в октябре. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Наш новый маршрут Львов - Берлин» стартует на месяц раньше, чем планировалось», - говорится в сообщении.
В компании отметили, что в полночь 11 апреля начинается акция, когда приобрести билеты со Львова в Берлин можно будет за 579 гривен.
Напомним, крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair с 30 октября 2017 года откроет 11 рейсов из Киева и Львова.
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