Мужчину, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона, звали Халид Масуд, заявил официальный представитель Скотленд-ярда на брифинге, сообщает ВВС.

По информации полицейских, Масуду было 52 года, он уроженец английского графства Кент. Масуд был известен полиции - в прошлом его привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка.

В первый раз Масуд был осужден в 1983 году за повреждение имущества, а в последний - в 2003 году за незаконное владение холодным оружием.

Однако обвинения, связанные с террористической деятельностью, ему ни разу не предъявлялись, сообщил представитель полиции.

В результате нападения у зданий парламента в Лондоне в среду погибли четыре человека, включая самого Масуда, по меньшей мере 40 человек ранены, из них семеро находятся в критическом состоянии.

Ответственность за эту акцию взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».