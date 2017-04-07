Получение очередного транша кредита Международного валютного фонда будет способствовать укреплению национальной валюты Украины, и все «страшилки» относительно девальвации гривни ничем не обоснованы.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире телеканала «1+1», сообщает УНИАН.

«Получение очередного транша, который идет в резервы Национального банка, - это укрепление национальной валюты. Это позитив - позитив для валюты, для экономики. Потому все эти страшилки относительно роста курса ничем не обоснованы», - сказал министр.

Отвечая на вопрос, как наша страна будет «отрабатывать» полученные кредиты, министр отметил, что программа между Украиной и МВФ направлена на то, чтобы вывести Украину из кризиса и повысить конкурентоспособность национальной экономики, чтобы она могла развиваться без помощи внешних кредиторов.

«Мы не будем отрабатывать эти кредиты. Мы сейчас занимаемся изменением экономики, внедрением важных реформ, которые сделают нашу экономику сильнее. После чего мы должны просто вернуть этот кредит», - добавил Данилюк, подчеркивая, что все эти изменения нужны, прежде всего, Украине, а не МВФ, поскольку украинцы ожидают более справедливой пенсионной системы, снижения безработицы и роста зарплат.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.