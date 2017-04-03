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Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов», – написал он.

По словам Главы государства, это решение является очередным признанием украинских реформ.

Напомним, заседание Совета директоров МВФ, на котором должно быть принято решение о выделении следующего транша Украине (предварительно в размере 1 млрд долл.), было запланировано на 20 марта. В последний момент Фонд объявил о переносе этого заседания.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил такое решение необходимостью уточнения Украиной и МВФ показателей экономического роста в связи с блокадой на Донбассе.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до 0,61 млрд долл.

 

 
ForUm

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