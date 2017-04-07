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Украинское правительство смогло убедить Международный валютный фонд в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет.

Об этом эфире телеканала «1+1» заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает УНИАН.

«Мы считали это неприемлемым в нашей стране в данный момент и предложили другой вариант решения этой проблемы. Дискуссии продолжались четыре месяца. Нам удалось найти решение этого вопроса без повышения общего пенсионного возраста», - сказал министр.

По его словам, общий пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составит 60 лет. Рева также отметил, что на сегодня пенсионный возраст для женщин составляет 58,5 лет.

По его словам, в связи с пенсионной реформой 2011 года, возраст для выхода на пенсию для женщин ежегодно будет повышаться на полгода и это завершится в 2021 году. Тогда женщины будут выходить на пенсию, как и мужчины – в 60 лет.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.

 
ForUm

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