Полиция установила участников конфликта в Полтаве, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает отдел коммуникации облглавка.

«В настоящее время уже установлены участники конфликта. В том числе идентифицирован человек, который может быть причастным к нанесению ножевых ранений одному из представителей общественности», - сказал начальник полиции области Олег Бех.

Как уже было отмечено ранее, следователями областной полиции открыто 5 уголовных производств по статьям 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), 122 УК (Умышленное средней тяжести телесное повреждение), 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 296 УК (хулиганство), 345 УК (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

МВД уже обратилось к Государственной регуляторной службе Украины с ходатайством согласовать внеплановую проверку соблюдения требований лицензионных условий осуществления охранной деятельности ООО «Частная охранная фирма «Скорпион - 2016», сотрудники которой принимали участие в конфликте. При наличии оснований, лицензия охранного предприятия будет аннулирована.

5 апреля в Полтаве собрались на акцию протеста около 300 граждан. Мирное собрание переросло в столкновение, во время которого сотрудники частной охранной фирмы нанесли телесные повреждения нескольким гражданам.