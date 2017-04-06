Украинские националисты обещают с 10 апреля физически остановить деятельность российских банков на территории государства. Об этом сообщает пресс-служба «Национального корпуса».

«Блокада продемонстрировала серьезность наших намерений, и, вопреки поддержке российских банков НБУ, парализовала работу этих финансовых кошельков агрессора.

Принимая во внимание тот факт, что вкладчиками этих банков являются обычные украинцы, мы временно сняли блокаду для того, чтобы позволить им забрать свои средства из российских банков, действующих в Украине», - отмечается в сообщении.

По данным Национального корпуса, Президент Порошенко и руководитель НБУ Валерия Гонтарева гарантировали защиту и рекапитализацию российских банков в Украине.

«Мы заявляем, что подобные попытки – бесперспективны и подобное покровительство мы расцениваем как акт измены со стороны НБУ. Наш мораторий завершается 10 апреля. После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства», - заявили в организации.

При этом в Национальном корпусе призвали украинцев «немедленно забрать свои средства из российских банков».

«После 10 апреля их деятельность на территории Украины будет прекращена», - говорится в заявлении.

Напомним, активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка» в Киеве, а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание, 13 марта.

27 марта «Национальный корпус» заявил о временной приостановке блокады с тем, чтобы украинцы смогли забрать свои сбережения.