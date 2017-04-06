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В Южной Корее были проведены испытания новой баллистической ракеты дальностью 800 километров, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что данное ракетное испытание станет серьезным предупреждением Северной Корее, которая активно развивает свое ядерное и ракетное вооружение, несмотря на запреты международного сообщества, сообщает УНИАН.

Сообщается, что ракетное испытание прошло успешно. 

Как известно, 5 апреля Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Ракета не долетела до японской акватории упала в нейтральных водах Японского моря.

 
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