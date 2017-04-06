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В Полтаве возле газетной арки на улице Соборности во время акции протеста против застройки произошли столкновения, в результате которых пострадали три человека, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

«У арки, по улице Соборности, 37, около 19:00, собрались на митинг сначала до 50 человек, а потом количество митингующих возросло примерно до более 300 человек. Мероприятие началось мирно. Люди стояли с плакатами и словесно выражали недовольство. В один из моментов между представителями частной охранной фирмы и протестующими внезапно возникла драка», – говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате столкновения пострадали три человека. «Один человек получил ножевое ранение, еще один - повреждения головы (вероятно ударом деревянной палкой). Также травмирован патрульный полицейский (удары в лицо, вероятно перелом носа). Все трое пострадавших доставлены каретами скорой помощи в местные больницы. Тяжесть причиненных телесных повреждений выясняют врачи», – отметили в главке.

«С целью недопущения эскалации конфликта, в ситуацию вмешались сотрудники полиции. Они разделили конфликтующие стороны и продолжили нести службу на месте происшествия. Со сторонами конфликта проводились переговоры о прекращении радикальных действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих граждан», – сказано в сообщении. 

Отмечается, что полицией в целом задержаны 8 наиболее активных участников акции с обеих сторон. Сейчас личности этих людей устанавливаются и устанавливаются все обстоятельства правонарушения.  

По информации местного издания Kolo.news в ходе столкновений был ранен боец АТО Александр Коба. «Есть информация, что активист, атовец Александр Коба находится в тяжелом состоянии. Пока точно известно о 2 ножевых ранениях, один удар пришелся в живот, другой зацепил легкое. Первая операция позади», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что стало известно еще об одном бойце АТО, которого тоже доставили в больницу.

Как отмечает Vpoltave.info, оборудовать место под бизнес в арке представители ЧП «Степаненко» пытались неоднократно, но общественность и политические силы противоречили. «Последний раз - снесли конструкцию силой, а металлические ворота отнесли под стены Полавського горсовета. В ответ на это предприниматели  распорядились замуровать намертво арку с обеих сторон, использовав прочные металлические листы. 
ForUm

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