также в разделеМир
Сербы протестуют против избрания Вучича президентом 23
Три члена СБ ООН возложили на Асада ответственность за химатаку в Сирии 79
СМИ: Из-за химатаки в Сирии погибли более 100 человек 47
СК РФ подтвердил причастность Джалилова к теракту в метро Петербурга 110
СК РФ установил личность предполагаемого смертника в Петербурге 119
Число жертв теракта в Петербурге возросло до 14 человек 105
СМИ: Теракт в Петербурге совершил уроженец Кыргызстана 88
Подозреваемый во взрыве в метро Петербурга сам пришел в полицию 405
В РФ задержали вероятного организатора путча в Черногории 72
Трамп выразил соболезнования Путину 94
Петербургское метро возобновило работу 41
СМИ: Взрыв в метро Петербурга мог совершить смертник 111
Путин привез цветы к метро в Петербурге 118
В сети появилось видео первых минут после взрыва в метро Петербурга 211
Опубликовано видео с возможным исполнителем теракта в питерском метро 153
СК РФ квалифицировал взрыв в метро Петербурга как теракт 89
Взрыв в питерском метро: число погибших достигло 10 человек 172
Опубликовано фото предполагаемого террориста, устроившего взрыв в питерском метро 489

Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты средней дальности. Запуск ракеты подтвердило тихоокеанское командование вооруженных сил США, сообщает Русская служба ВВС.

Ракета наземного базирования взлетела с полигона на восточном побережье Корейского полуострова и взяла курс в направлении Японии.

По данным американских военных, ракета не долетела до японской акватории и упала в нейтральных водах Японского моря.

По информации министерства обороны Южной Кореи, полет продолжался 9 минут, за это время ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров.

Очередное испытание северокорейского стратегического оружия состоялось за день до визита в США председателя КНР Си Цзиньпина.

Одной из главных тем переговоров китайского лидера с президентом США Дональдом Трампом станет проблема обуздания ракетно-ядерных амбиций Пхеньяна.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года