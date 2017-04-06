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За минувшие сутки зафиксировано 29 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате которых двое украинских воинов получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Наибольшую огневую активность противник проявлял возле Мариуполя. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям наших войск в районе Красногоровки. По опорным пунктам вблизи Павлополя и Водяного - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Марьинки обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотроицкого, Красногоровки и Водяного активно действовали вражеские снайперы», – сказано в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в Авдеевке, защитников которой враг в течение суток неоднократно накрывал огнем минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Зайцево и Песок противник обстреливал из пулеметов и стрелкового оружия, а также по украинским воинам вели огонь вражеские снайперы.
На луганском направлении из минометов калибра 120 мм, были обстреляны позиции вблизи Сизого, а из станковых противотанковых гранатометов враг вел огонь по защитникам Новоалександровки.

«Несмотря на вооруженные провокации, украинские военнослужащие строго соблюдали режим «тишины» и огонь в ответ не открывали», – подчеркнули в штабе.
ForUm

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