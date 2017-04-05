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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Ленин является основоположником украинизации, поэтому Киеву стоить сохранить хотя бы один его памятник в Украине.

Об этом она сказала на пресс-брифинге, сообщает Газета.ру.

«У вас сейчас сносятся памятники Ленину. У нас к Ленину, знаете, тоже претензий много. И у нас есть разные политические партии, разные политические движения и (разная) оценка тех лет», — отметила она.

При этом Захарова подчеркнула, что именно Ленин выступал за повышение статуса украинского языка.

«Это он был основоположником этой идеи. Уж какой-нибудь один памятник оставьте ему как основоположнику украинизации», — заявила представитель российского ведомства.

Напомним, в рамках декоммунизации в Украине  было демонтировано 1,3 тысячи памятников Ленину.
ForUm

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