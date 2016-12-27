В Украине в 2016 году в рамках исполнения закона о декоммунизации было переименовано 51 тыс. 493 улицы и снесено 1 тыс. 320 памятников В.Ленину. Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

«В Украине демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина - 1320. Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством «ленинов» в публичном пространстве», - отмечается в сообщении.

Также в этом году Верховная Рада переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города). Отмечается, что парламент преимущественно опирался на предложения местных общин относительно новых названий городов и сел.