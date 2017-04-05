После перечисления второго транша общий объем средств предоставленной Евросоюзом Украине макрофинансовой помощи достиг 2,81 млрд евро, что является крупнейшей по размеру финансовой помощью, которая предоставлялись ЕС третьим странам, сообщает пресс-служба Министерства финансов..
«Реализация третьей программы макрофинансовой помощи ЕС началась в 2015 году. Главной целью программы является стабилизация экономики и поддержка широкомасштабных структурных реформ», – отметили в Минфине.
Напомним, 4 апреля Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время