Генеральная прокуратура Украины подозревает руководители ПАО «Укрнафта» в злоупотреблении служебным положением, что повлекло нанесение предприятию убытков почти на 140 млн грн, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО «Укрнафта» в течение 2013-2015 годов по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе досудебного расследования установлено, что продажи добытого сырья осуществлялись преимущественно предприятиям, которые входили в группу «Приват», а поэтому руководители ПАО «Укрнафта», действуя в интересах этих предприятий - покупателей нефти, умышленно предоставляли в Аукционный комитет сведения о плотности добываемой нефти, которые не соответствовали реальным физико-химическим характеристикам, в частности, относительно емкости баррелей в 1 тонне нефти (коэффициент барелизации).

«Это привело к занижению объема каждого лота добытого сырья, выставленного на продажу, и потянуло уменьшение его стоимости, предварительно, причинив ущерб ПАО «Укрнафта» почти на 140 млн грн», – подчеркнули в ГПУ.

В ведомстве отметили, что сейчас с целью отыскания документов, имеющих значение вещественных доказательств в уголовном производстве, следователями Генеральной прокуратуры при поддержке Службы безопасности Украины проводятся обыски в служебных помещениях ОАО «Укрнафта».

Напомним, сегодня 5 апреля, Генеральная прокуратура при содействии Службы безопасности Украины проводит следственные действия в центральном офисе ПАО «Укрнафта» и в его региональных подразделениях в Бориславе, Прилуках, Полтаве и Ахтырке