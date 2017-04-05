также в разделеСтолица
В Нацполиции допускают провокации во время «Евровидения» 13
Киевское метро пожалуется на телеканал в полицию из-за коробок на станциях 166
С начала апреля в Киеве зафиксировали 6 температурных рекордов 17
В Киеве установлен еще один температурный рекорд 35
Умер первый машинист киевского метрополитена 56
Киевское метро работает в режиме усиленной безопасности 126
На детской площадке в Киеве нашли краснокнижную змею 507
Движение по Кольцевой в Киеве ограничат на неделю 54
Март в Киеве был аномально теплый 57
В Киеве из-за марафона перекроют ряд улиц 37
Сегодня Киев полностью отключат от тепла 29
Киевский зоопарк повысил цены на билеты 166
Киевского чиновника подозревают в растрате 1,5 миллиона 37
С начала апреля в Киеве – уже три температурных рекорда 42
В Киеве незрячего мужчину не пустили в метро с собакой-поводырем 69
В Киеве СБУ накрыла мастерскую по изготовлению оружия 53
Развязку на Шулявке могут сделать трехуровневой с реверсным кольцом 43
Завтра в Киеве из-за «Французской весны» изменится работа транспорта 53

Полиция просит не проводить «эксперименты» с оставленными пакетами в метро, чтобы не провоцировать панику. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

«Идея не поражает своей новизной и оригинальностью, но в условиях террористической угрозы может посеять панику и привести к, не дай Бог, трагическим последствиям», - написала она в Facebook.

По ее словам, сегодня в 10:30 на платформе станции «Левобережная» неизвестные лица оставили без присмотра рюкзак. Его заметил милиционер, который следит за порядком, и сразу подошел. В этот момент подбежал мужчина, который назвался журналистом –  Дмитрием К. – и сообщил, что он проводит эксперимент: интересно, как будут реагировать люди на оставленный пакет.

«Да и, пожалуй, интересовала реакция полицейских и работников метрополитена», – добавила Блищик.

Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений управления полиции в метрополитене.  

«Уважаемые коллеги, не шутите так! Ведь проведение таких учений – исключительно прерогатива Службы безопасности Украины. Прежде чем делать такие «эксперименты» - попробуйте представить, какие последствия это может иметь, и подумайте о людях, которые воспримут все как реальную угрозу и опасность!» - призвала спикер полиции.

По словам Блищик, аналогичные случаи были еще на трех станциях метро.

Напомним, сотрудники киевского метрополитена намерены проинформировать полицию об оставленных телеканалом «1+1» подозрительных коробках на станциях.

 

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года