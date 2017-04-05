Полиция просит не проводить «эксперименты» с оставленными пакетами в метро, чтобы не провоцировать панику. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

«Идея не поражает своей новизной и оригинальностью, но в условиях террористической угрозы может посеять панику и привести к, не дай Бог, трагическим последствиям», - написала она в Facebook.

По ее словам, сегодня в 10:30 на платформе станции «Левобережная» неизвестные лица оставили без присмотра рюкзак. Его заметил милиционер, который следит за порядком, и сразу подошел. В этот момент подбежал мужчина, который назвался журналистом – Дмитрием К. – и сообщил, что он проводит эксперимент: интересно, как будут реагировать люди на оставленный пакет.

«Да и, пожалуй, интересовала реакция полицейских и работников метрополитена», – добавила Блищик.

Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений управления полиции в метрополитене.

«Уважаемые коллеги, не шутите так! Ведь проведение таких учений – исключительно прерогатива Службы безопасности Украины. Прежде чем делать такие «эксперименты» - попробуйте представить, какие последствия это может иметь, и подумайте о людях, которые воспримут все как реальную угрозу и опасность!» - призвала спикер полиции.

По словам Блищик, аналогичные случаи были еще на трех станциях метро.

Напомним, сотрудники киевского метрополитена намерены проинформировать полицию об оставленных телеканалом «1+1» подозрительных коробках на станциях.