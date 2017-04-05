Сотрудники киевского метрополитена проинформируют полицию об оставленных телеканалом «1+1» подозрительных коробках на станциях.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«1+1» оставили коробки на «Лесной» и на «Крещатике». Наверное, думают, что это очень удачно и смешно, пока в Санкт-Петербурге хоронят людей, погибших в результате теракта в метро. Мы проинформируем соответствующие правоохранительные органы», - отмечается в сообщении.

При этом в метрополитене призвали пассажиров информировать сотрудников метро об обнаружении подозрительных предметов.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

Количество жертв взрыва достигло 14 человек.