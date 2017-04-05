Генеральная прокуратура при содействии Службы безопасности Украины проводит следственные действия в центральном офисе ПАО «Укрнафта» и в его региональных подразделениях в Бориславе, Прилуках, Полтаве и Ахтырке, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что обыски проводятся на основании определений Печерского районного суда Киева от 29 марта в рамках уголовного производства, которое касается проведения нефтяных аукционов в течение 2013-2015 гг. «Это уголовное производство зарегистрировано 29 декабря 2016 года. Однако с момента начала досудебного расследования не проводилось никаких следственных действий – Генеральная прокуратура Украины ни разу не обращалась к компании даже с запросом на предоставление информации или документов», – говорится в сообщении.

«Укрнафта» открыта к сотрудничеству и содействию, однако обыски и постоянные проверки не способствуют продуктивной работе предприятия. Результатом сегодняшнего обыска станет задержка в выплате заработных плат сотрудникам», – подчеркнули в компании.

В «Укрнафте» отметили, что сегодня Генпрокуратура изымает документы, большая часть которых уже предоставлялась Национальному антикоррупционному бюро и прокуратуре города Киева в рамках аналогичных уголовных дел, «что свидетельствует о несогласованности работы правоохранительных органов и дублировании функций».

«Подобные действия Генпрокуратуры выглядят как неоправданная конкуренция между органами следствия. Сообщаем, что сотрудники компании выполняют предписания определений Печерского суда и предоставляют требуемые документы в полном объеме», – сказано в сообщении.