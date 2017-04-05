Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит 83 полных проверки электронных деклараций «в ручном режиме». Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

«Трудности и препятствия в проверках е-деклараций существуют. Однако, никто руки не опускает, пытаемся прорваться через эти искусственные препятствия и двигаться дальше. Сегодня практически в боевых условиях Департаментом финансового контроля и мониторинга образа жизни проводятся, обидно, что в «ручном режиме», 83 полных проверки деклараций, в том числе высших должностных лиц государства», – отметил он.

Радецкий также сообщил, что с начала года проведено около 3 тысяч проверок деклараций в рамках специальной проверки кандидатов, претендующих на занятие должностей связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления. Каждую неделю начинается от 200 до 300 таких проверок.

Кроме того, по его словам, в Национальное антикоррупционное бюро Украины передано 10 материалов. Составлено и направлено в суд 25 протоколов об административном правонарушении.

Напомним, ранее Радецкий отмечал, что НАПК осуществляет 24 проверки электронных деклараций высших лиц государства, и первые результаты ожидаются в конце апреля.