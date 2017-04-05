также в разделеОбщество
МИД РФ поблагодарил Украину за соболезнования после теракта в Петербурге 6
Рада объявила новый конкурс на должность аудитора НАБУ 8
На Пасху синоптики прогнозируют дожди и похолодание 16
В Чернобыльской зоне открылся заповедник 6
«Укрзализныця» объяснила, откуда взялась скандальная цена на туалеты 46
РФ стянула к границе Украины 18 тысяч военных 52
Разовую денежную помощь ветеранам увеличили почти на треть 112
Полиция закрыла дело мужчины, застрелившего грабителя в своем доме 27
Руководителей «Укрнафта» подозревают в махинациях на аукционах 30
НАБУ не собирается допрашивать Насирова 25
Донецкая фильтровальная станция заработала 13
В Кабмине решили улучшить жизнь инвалидам 36
Кузьмин: Вороненкова убили для того, чтобы отвлечь внимание общественности от обвинений власти в коррупции 107
Киев и восточное Закарпатье соединят прямым поездом 75
Кузьмин: При Порошенко убивают не только оппозиционных журналистов 56
Bellingcat: В радиусе поражения MH17 был только российский «Бук» 61
ГПУ и СБУ проводят обыски в «Укрнафте» 50
Cуд перенес рассмотрение дела патрульного Олийныка 15

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит 83 полных проверки электронных деклараций «в ручном режиме». Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

«Трудности и препятствия в проверках е-деклараций существуют. Однако, никто руки не опускает, пытаемся прорваться через эти искусственные препятствия и двигаться дальше. Сегодня практически в боевых условиях Департаментом финансового контроля и мониторинга образа жизни проводятся, обидно, что в «ручном режиме», 83 полных проверки деклараций, в том числе высших должностных лиц государства», – отметил он.

Радецкий также сообщил, что с начала года проведено около 3 тысяч проверок деклараций в рамках специальной проверки кандидатов, претендующих на занятие должностей связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления. Каждую неделю начинается от 200 до 300 таких проверок.

Кроме того, по его словам, в Национальное антикоррупционное бюро Украины передано 10 материалов. Составлено и направлено в суд 25 протоколов об административном правонарушении.

Напомним, ранее Радецкий отмечал, что НАПК осуществляет 24 проверки электронных деклараций высших лиц государства, и первые результаты ожидаются в конце апреля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года