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Кабинет Министров Украины принял решение повысить выплаты разовой денежной помощи ветеранам войны в среднем на 26%. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как заявил на заседании министр социальной политики Андрей Рева выплаты предусмотрены законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований» и соответствующее постановление принимается ежегодно, сообщает УНИАН.

«Минсоцполитики обработало вопрос относительно увеличения размеров выплат этим людям, в частности, предлагается инвалидам войны первой группы вместо 2975 грн выплатить 3500 грн, инвалидам войны второй группы вместо 2600 грн выплатить 3100 грн, инвалидам войны третьей группы вместо 2310 грн выплатить 2700 грн, участникам боевых действий вместо 920 грн выплатить 1200 грн, членам семей погибших вместо 500 грн выплатить 600 грн, участникам войны, бывшим заключенным лагерей вместо 400 выплатить 500 грн. Все вместе в среднем увеличивает все размеры выплат в среднем на 26%», - сказал Рева.

По его словам, на увеличение выплат не требуется дополнительных средств, выплаты будут увеличены за счет перераспределения средств.
ForUm

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