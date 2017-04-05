В Сербии во вторник, 4 апреля, прошли протесты против избрания президентом страны действующего премьер-министра Александра Вучича.

В протестных акциях участвовали тысячи людей, преимущественно молодых, сообщает УНИАН со ссылкой на Balkan Insight.

Самые крупные демонстрации состоялись в Белграде, Нови-Сад, Ниши и Крагуеваце. Протестующие, в основном молодые люди, которые не предъявляли особых требований, но протестовали против того, что они называют «диктатурой» после победы действующего премьера Александра Вучича на президентских выборах.

Вучич выиграл в первом туре президентские выборы, которые состоялись 2 апреля. Он набрал более 55% голосов и официально станет президентом в конце мая. Как заявил Вучич, «каждый имеет право быть недовольным результатами выборов».

