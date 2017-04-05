В минувшее воскресенье, 2 апреля, во время осмотра местности в районе Светлодарской дуги украинские военные обнаружили беспилотный летательный аппарат российского производства. Об этом заявил спикер АТО Ярослав Чепурной, сообщает Военное телевидение Украины.

По его словам, данный беспилотник типа «Гранат-1» входит в комплекс «Наводчик-2» и предназначен для воздушной разведки с использование фото- и видеоаппаратуры и корректировки огня артиллерии.

Чепурной подчеркнул, что БПЛА «Гранат-1» состоит на вооружении подразделений Пограничной службы ФСБ России.

Он также отметил, что на отдельных блоках беспилотника обнаружена маркировка «ФСБ РФ».