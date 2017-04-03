Премьер-министр Сербии Александар Вучич объявил себя победителем на президентских выборах, прошедших в воскресенье, 2 апреля.

Об этом сообщает DW.com.

«Сербия будет по-прежнему придерживаться европейского направления и пути реформ, но также сохранит дружбу с Россией и Китаем», - заявил Вучич, выступая перед своими сторонниками в штаб-квартире возглавляемой им Сербской прогрессивной партии в Белграде.

По словам Вучича, он сохранит за собой пост главы правительства Сербии еще примерно два месяца, прежде чем официально вступит в должность главы государства. Он также выразил «особую благодарность» канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) и президенту РФ Владимиру Путину, которые встречались с Вучичем накануне выборов.

Согласно предварительным результатам, Вучич набрал более 55% голосов, что делает его победителем в первом туре. Его главный конкурент от либеральной оппозиции Саша Янкович занял второе место с большим отрывом, набрав около 15%.

При этом на третьем месте оказался студент Люка Максимович, выступавший в качестве пародийного кандидата и набравший около 9% голосов. Официальные результаты президентских выборов в Сербии будут объявлены 3 апреля.

Александар Вучич занимает пост премьер-министра Сербии с 2014 года. В прошлом он был известен как ультранационалист, но затем сменил риторику и стал выступать за вступление Сербии в ЕС. Критики упрекают Вучича в авторитаризме и в том, что за время его правления в Сербии выросло влияние Москвы.