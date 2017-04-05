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На акции протеста водителей маршруток под зданием Киевской облгосадминистрации произошла потасовка между протестующими и полицейскими.

Об этом сообщают Українські Новини.

Протестующие пытались установить палатку под административным зданием, а правоохранители препятствовали ее установке, в результате чего началась драка.

Перевозчики на акции протеста требуют отказаться от снижения цен за проезд. Протест был объявлен бессрочным, маршрутчики принесли под здание ОГА шины.

Напомним, с начала года в пригородных маршрутах Киевщины цена выросла в среднем на 40% - до 12-15 грн за поездку.  

Спустя некоторое время в Вишневом, Боярке, Вышгороде и Макарове перевозчики снизили стоимость проезда в маршрутках. 
ForUm

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