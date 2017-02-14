Международный валютный фонд выступает за отмену возможности гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за жилищно-коммунальные услуги в рассрочку. Об этом говорится в проекте меморандума Украины и МВФ.

В частности, МВФ требует до 1 апреля 2017 года отменить норму, по которой домохозяйства, которые не получают субсидий, могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев (в рассрочку. – Ред.), сообщает Экономическая правда.

При этом, этот пункт до сих пор остается не согласованным.

Согласно меморандуму, МВФ также потребовал снизить нормы потребления с 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. метр для индивидуального отопления, и с 65 до 51 кВт/ч за 1 кв. метр электроэнергии, используемой для индивидуального отопления.

Этот пункт Украина частично выполнила. В частности, пересмотрены социальные нормативы использования газа для индивидуального отопления: с 5,5 кубометра до 5,0 кубометра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены нормативы потребления электроэнергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади.

Как ранее сообщал ForUm, 19 октября 2016 года Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее людям, которые не охвачены программой жилищных субсидий, воспользоваться 12-месячной рассрочкой для оплаты жилищно-коммунальных услуг.