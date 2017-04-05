Канада выделяет Украине более 350 тысяч канадских долларов на проект по разминированию территорий в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады.

«Проект направлен на укрепление потенциала украинского правительства для проведения работ по разминированию на востоке Украины. Проект будет способствовать разработке стратегий, практик, проведению профессиональной подготовке, установке и использованию цифровых карт, на которых будут указаны опасные и очищенные участки, а также проведению закупок современного оборудования», - проинформировали в ведомстве, сообщает УНИАН.

На этот проект предполагается выделить в течение двух лет 350 725 канадских долларов.

Также отмечается, что в течение трех лет дополнительно будет выделено 3,5 миллионов долларов на утилизацию взрывоопасных боеприпасов, которые не разорвались в пораженных конфликтом районах Донбасса.

Как ранее сообщал ForUm, 3 апреля министр обороны Украины Степан Полторак в Оттаве подписал со своим канадским коллегой Харджитом Саджжаном соглашение об оборонном сотрудничестве, которое позволит улучшить обеспечение Вооруженных сил Украины современной военной техникой и вооружением.