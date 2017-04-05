В Чернигове произошел масштабный пожар на складе по хранению бронированных дверей, во время которого погиб 30-летний работник. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о возгорании по ул. Шевченко, 162-а, поступило 4 апреля в 17:53.

Пожар быстро приобрел внушительные масштабы и по деревянной крыше здания распространился на общую площадь 1500 м. кв.

На месте происшествия пожарные после проведения разведки и оценки обстановки объявили самый высокий номер вызова, дополнительно были привлечены еще 7 отделений пожарно-спасательных подразделений города.

Пожар был локализован в 19:05, а в 01:25 окончательно ликвидирован. Не допущено распространение пламени на соседние производственные здания и сооружения. Для проведения оперативных действий привлекалось 39 человек личного состава и 12 единиц специальной техники.

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Во время проведения работ по разборке конструкций обнаружен погибший 30-летний работник данного предприятия. По словам свидетелей, во время попыток вместе с другим работником потушить огонь самостоятельно огнетушителями, мужчина не успел вовремя покинуть опасную зону.

По факту пожара проводится расследование.