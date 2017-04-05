Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает необоснованной ожидаемую цену закупки акционерной госкомпанией «Укрзализныця» туалетов для пассажирских поездов, в связи с чем компании необходимо разъяснить порядок формирования данной цены. Об этом он заявил в ходе интернет-конференции.



«Думаю, что «Укрзализныця» должна объяснить обществу, на чем формируется эта цена, какова себестоимость этой продукции, почему эти лоты сформированы таким образом. У меня есть свое мнение. В то же время я не хочу, чтобы появилось очередное обвинение со стороны Кабмина в том, что я что-то передергиваю, пусть «Укрзализныця» объяснит. Считаю, что эта цена необоснованна», - приводит слова министра УНИАН.

Он подчеркнул, что в технической документации объявленного госкомпанией соответствующего тендера «скрывается много интересных вещей».

30 марта филиал «Укрзализныци» «Центр обеспечения производства» объявил через площадку электронных торгов ProZorro тендер на закупку 250 комплектов туалетов для пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 млн грн, аукцион запланирован на 9 июня. Таким образом, филиал планирует заказать 250 комплектов туалетов по 1,08 млн грн за один комплект, что в долларовом эквиваленте составляет 40 тыс. долл.





