Министр обороны Украины Степан Полторак в Оттаве подписал со своим канадским коллегой Харджитом Саджжаном соглашение об оборонном сотрудничестве, которое позволит улучшить обеспечение Вооруженных сил Украины современной военной техникой и вооружением.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Этот документ еще раз подтверждает, что наши страны и ведомства являются союзниками и партнерами, - сказал Полторак. - Подписание соглашения с Канадой - это фундамент дружбы и я хочу, чтобы сроки действия документа не заканчивались, чтобы мы были дружны всегда».

По словам министра, этот документ важен для военного сотрудничества и будет способствовать налаживанию практических контактов с представителями оборонной промышленности Канады. Это позволит улучшить обеспечение ВСУ современной военной техникой и вооружением, добавил он.

Полторак выразил благодарность своему коллеге за поддержку усилий Украины по восстановлению мира и территориальной целостности.

«Мы понимаем, что дальнейшее противостояние агрессии РФ невозможно без переоснащения армии современными образцами оружия оборонительного характера и военной техники. Украинская сторона высоко ценит помощь, которую Канада совместно с союзниками предоставляет ВСУ», - подытожил министр.