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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заключил с главой Нацполиции Сергеем Князевым контракт о прохождении службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Такая новация в законодательстве значительно усиливает позиции руководителя полиции как практической структуры, гарантирует защиту, уменьшает давление и зависимость от политической ситуации в стране», - заявили в МВД.

В соответствии с контрактом Князев назначен на должность сроком на пять лет и добровольно берет на себя обязанности прохождения службы в полиции.

По условиям контракта глава Нацполиции обязуется неукоснительно соблюдать положения Конституции Украины, законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, профессионально выполнять свои должностные обязанности, не нарушать права и свободы человека, направлять свою деятельность на удовлетворение потребностей населения и сосредоточить усилия на росте уровня доверия к полиции как основного критерия оценки эффективности деятельности органов и подразделений полиции и тому подобное.

Напомним, Кабмин назначил генерала полиции третьего ранга Сергея Князева главой Национальной полиции 8 февраля 2017 года.

 
ForUm

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