Кабинет Министр Украины назначил генерала полиции третьего ранга Сергея Князева главой Национальной полиции.
Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства, сообщает 112 Украина.
Перед утверждением на новой должности Князев выступил перед членами Кабмина с короткой речью. За решение о назначении Князева члены правительства проголосовали единогласно.
Накануне его кандидатуру внес на рассмотрение правительства глава МВД Арсен Аваков.
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