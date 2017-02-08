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Кабинет Министр Украины назначил генерала полиции третьего ранга Сергея Князева главой Национальной полиции.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства, сообщает 112 Украина.

Перед утверждением на новой должности Князев выступил перед членами Кабмина с короткой речью. За решение о назначении Князева члены правительства проголосовали единогласно.

Накануне его кандидатуру внес на рассмотрение правительства глава МВД Арсен Аваков. 

 
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