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Высший специализированный суд по уголовным и гражданским делам отменил решения судов низших инстанций об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата Украины Виктора Лозинского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Высшим специализированным судом удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры и отменено постановление Апелляционного суда Киевской области от 06.04.2016, которым оставлено без изменений решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 25.02.2016 об освобождении Лозинского В.А. условно-досрочно от отбывания наказания на неотбытую часть наказания - 1 год 11 месяцев 08 дней лишения свободы», – написал он.

Напомним, Бориспольский районный суд Киевской области решил применить условно-досрочное освобождение к Лозинскому.

Апелляционный суд Киевской области признал законным применение условно-досрочного освобождения (УДО) к бывшему депутату Верховной Рады Виктору Лозинскому, осужденному за убийство.

Как известно, в апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам еще смягчил приговор Лозинскому и уменьшил наказание до 10 лет заключения.
ForUm

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