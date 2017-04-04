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Обновленный меморандум о сотрудничестве по программе расширенного финансирования между Украиной и Международным валютным фондом предполагает достижение реструктуризации «российского долга» в 3 млрд долл. на общих основаниях с другими держателями украинских еврооблигаций, согласившимися на реструктуризацию. Соответствующая позиция содержится в тексте меморандума.

«Предполагается, что бонды, держателями которых является Россия, будут реструктуризированы в соответствии с параметрами программы (сотрудничества между Украиной и МВФ. – Ред.)», - говорится в меморандуме.

Параметры программы предусматривают реструктуризацию пакета еврооблигаций на общих основаниях, договоренность о которых была достигнута с комитетом держателей украинского долга экс-министром финансов Натальей Яресько в 2015 году. При этом в фонде подчеркнули, что Украина выполнила критерий «доброй воли», предусматривающий добросовестное желание заемщика достичь договоренности о механизме погашения задолженности перед кредитором, и достигла соответствия политике МВФ, сообщает УНИАН.

В то же время, Украину призвали проявлять «добрую волю» и в дальнейшем.

Напомним, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.

В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долл. по еврооблигациям. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

29 марта Высокий суд Лондона постановил рассматривать дело в ускоренном порядке. Затем суд согласился «заморозить» это решение до следующего заседания.
ForUm

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