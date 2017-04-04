По предварительной оценке правоохранителей на песенный конкурс «Евровидение-2017» в Киев прибудут не менее 20 тыс. гостей. Об этом сегодня, 4 апреля, во время командно-штабных учений в международном аэропорту «Борисполь» заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины генерал-полковник Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

Яровой подчеркнул, что отдельный ситуативный центр МВД будет контролировать всю безопасность, делать аналитику, прогнозировать и оперативно реагировать на все вызовы, которые могут произойти во время подготовки и проведения песенного конкурса.

«Мы понимаем, что не все будут пытаться просто приехать в Украину посмотреть, а некоторые будут иметь и другие замыслы. Поэтому самое главное - предусмотреть все, начиная с границы, начиная с аэропорта «Борисполь». Именно поэтому первый этап учений мы проводим непосредственно здесь по порядку пограничного контроля», - отметил Яровой.



Он также сообщил, что во время проведения песенного конкурса «Евровидение» запланировано три режима работы: усиленный, пиковый и чрезвычайный.



«Мы можем с уверенностью сказать, что полиция, Нацгвардия и пограничная служба готовы к любым форс-мажорным ситуация», - добавил первый заместитель министра внутренних дел.



Первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк отметил, что Государственная пограничная служба готова по компетенции ведомства к выполнению задач по «Евровидению-2017».



По данным МВД, во время проведения «Евровидения» военнослужащие Нацгвардии совместно с Нацполицией и представителями других силовых структур будут обеспечивать безопасность Международного выставочного центра, еврогородка, Международного центра культуры и искусств «Октябрьский», церемонии «Красная дорожка», органов государственной власти и дипломатических объектов.



В составе каждого из подразделений будет необходимое количество полицейских, пограничников, военнослужащих, свободно владеющих английским языком. Личному составу Национальной гвардии будет выдано 250 электронных переводчиков.



«Главная наша цель - обеспечить спокойную обстановку, безопасность и правопорядок для сограждан и иностранных гостей, которые посетят Украину. Налажено взаимодействие с другими силовыми структурами. Национальная гвардия готова к выполнению поставленных задач», - поделился командующий НГУ Юрий Аллеров.



Он добавил, что в случае осложнения оперативной обстановки в Национальной гвардии Украины будет в наличии военный оперативный резерв общей численностью около трех тысяч гвардейцев.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017» весной примет столица Украины. В конкурсе будут участвовать 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю «Евровидения» оно повторялась лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.