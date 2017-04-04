В Киеве умер первый машинист столичного метро Иван Виноградов. Об этом сообщает предприятия.

На предприятии Иван Виноградов проработал 47 лет, из них 10 – непосредственно управляя поездами.

«Кроме пуска первого поезда у меня было много памятных событий. В свое время мне и машинисту Степану Дикому поручили испытания и обкатку моста метро. Сначала везли мешки с песком. Опасались немного, потому что едешь – под тобой вода, слышишь скрип, и веришь, и не веришь в инженерные решения», - вспоминал Виноградов.

За свою работу он получил звание «Почетного работника метрополитена», «Почетного железнодорожника», «Заслуженного работника транспорта Украины».

Также Виноградов был Почетным гражданином города Киева.