также в разделеСтолица
В Киеве установлен еще один температурный рекорд 13
Киевское метро работает в режиме усиленной безопасности 120
На детской площадке в Киеве нашли краснокнижную змею 404
Движение по Кольцевой в Киеве ограничат на неделю 53
Март в Киеве был аномально теплый 57
В Киеве из-за марафона перекроют ряд улиц 28
Сегодня Киев полностью отключат от тепла 27
Киевский зоопарк повысил цены на билеты 166
Киевского чиновника подозревают в растрате 1,5 миллиона 35
С начала апреля в Киеве – уже три температурных рекорда 37
В Киеве незрячего мужчину не пустили в метро с собакой-поводырем 66
В Киеве СБУ накрыла мастерскую по изготовлению оружия 52
Развязку на Шулявке могут сделать трехуровневой с реверсным кольцом 43
Завтра в Киеве из-за «Французской весны» изменится работа транспорта 52
Чиновника НАН будут судить за злоупотребления на 22 миллиона 31
Отопление в Киеве начнут отключать с завтрашнего дня 75
В Киеве сотрудники угрозыска погорели на взятке 99
В Киеве неизвестные избили битами и обстреляли чиновника 62

В Киеве умер первый машинист столичного метро Иван Виноградов. Об этом сообщает предприятия.

На предприятии Иван Виноградов проработал 47 лет, из них 10 – непосредственно управляя поездами.

«Кроме пуска первого поезда у меня было много памятных событий. В свое время мне и машинисту Степану Дикому поручили испытания и обкатку моста метро. Сначала везли мешки с песком. Опасались немного, потому что едешь – под тобой вода, слышишь скрип, и веришь, и не веришь в инженерные решения», - вспоминал Виноградов.

За свою работу он получил звание «Почетного работника метрополитена», «Почетного железнодорожника», «Заслуженного работника транспорта Украины».

Также Виноградов был Почетным гражданином города Киева.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года