В Киеве умер первый машинист столичного метро Иван Виноградов. Об этом сообщает предприятия.
На предприятии Иван Виноградов проработал 47 лет, из них 10 – непосредственно управляя поездами.
«Кроме пуска первого поезда у меня было много памятных событий. В свое время мне и машинисту Степану Дикому поручили испытания и обкатку моста метро. Сначала везли мешки с песком. Опасались немного, потому что едешь – под тобой вода, слышишь скрип, и веришь, и не веришь в инженерные решения», - вспоминал Виноградов.
За свою работу он получил звание «Почетного работника метрополитена», «Почетного железнодорожника», «Заслуженного работника транспорта Украины».
Также Виноградов был Почетным гражданином города Киева.
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