Бомбу в петербургском метро мог привести в действие мужчина, останки которого обнаружены в третьем вагоне поезда — его личность установлена. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Она отметила, что пока в интересах следствия данные о предполагаемом смертнике не разглашаются.

Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии сообщили, что исполнителем теракта в Санкт-Петербурге может являться уроженец республики Акбаржон Джалилов.

Газета.ru обнародовала фото Джалилова.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

Общее число жертв взрыва достигло 14 человек.



