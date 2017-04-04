также в разделеМир
СМИ: Из-за химатаки в Сирии погибли более 100 человек 18
СК РФ подтвердил причастность Джалилова к теракту в метро Петербурга 57
Число жертв теракта в Петербурге возросло до 14 человек 96
СМИ: Теракт в Петербурге совершил уроженец Кыргызстана 71
Подозреваемый во взрыве в метро Петербурга сам пришел в полицию 345
В РФ задержали вероятного организатора путча в Черногории 61
Трамп выразил соболезнования Путину 80
Петербургское метро возобновило работу 36
СМИ: Взрыв в метро Петербурга мог совершить смертник 69
Путин привез цветы к метро в Петербурге 114
В сети появилось видео первых минут после взрыва в метро Петербурга 203
Опубликовано видео с возможным исполнителем теракта в питерском метро 142
СК РФ квалифицировал взрыв в метро Петербурга как теракт 87
Взрыв в питерском метро: число погибших достигло 10 человек 168
Опубликовано фото предполагаемого террориста, устроившего взрыв в питерском метро 480
Антитеррористический комитет РФ: В метро Петербурга погибли 9 человек 598
СК РФ: В метро Петербурга произошел один взрыв, заведено дело 113
Антитеррористический комитет РФ: Взрыв в питерском метро произошел между станциями 120

Бомбу в петербургском метро мог привести в действие мужчина, останки которого обнаружены в третьем вагоне поезда — его личность установлена. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Она отметила, что пока в интересах следствия данные о предполагаемом смертнике не разглашаются.

Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии сообщили, что исполнителем теракта в Санкт-Петербурге может являться уроженец республики Акбаржон Джалилов.

Газета.ru  обнародовала фото Джалилова.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

Общее число жертв взрыва достигло 14 человек.

 

 
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

104
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года