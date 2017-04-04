Россия, отправляя на «Евровидение» в Киев Юлию Самойлову, сознательно шла на провокацию.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время общения с представителями СМИ в Латвии, комментируя запрет въезда в Украину Самойловой, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Посещение Крыма Украина допускает только через административную границу с Херсонской областью. Другой способ является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции. Это совершенно четко известно российской стороне и требования являются едиными для всех», - сказал Глава государства.

«Российская сторона знала об этом и сознательно приняла решение, рассчитывая на провокацию. Украинская власть не пошла на эту провокацию. Она действует последовательно по отношению ко всем, кто нарушает украинское законодательство и поэтому соответствующие органы не предоставили разрешения на пересечение украинской границы», - заявил Президент.

Порошенко добавил, что организаторы предложили России несколько вариантов решения ситуации, чтобы ее представитель мог принять участие в песенном конкурсе. «Было предложено несколько вариантов решения этих вопросов, эти предложения исходили со стороны организаторов конкурса, начиная от трансляции и участия через видеотрансляцию соответствующего участника, завершая заменой участника», - отметил он, напомнив, что российская сторона не приняла это предложение.

«Как известно, России не нужно было участие в «Евровидении», нужна была провокация», - подчеркнул Порошенко и добавил: «Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать».

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.