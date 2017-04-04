Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%, сообщила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в ходе презентации обновленного прогноза.

«Прогноз экономического роста остается умеренным. Есть несколько проблем, с которыми будет сталкиваться Украина. На данный момент мы прогнозируем экономический рост на 2% на 2017 год», - сказала она.

Ключевыми рисками для экономики Украины представитель ВБ назвала уязвимую конъюнктуру внешних рынков и торговую блокаду на Донбассе, которая окажет негативное влияние на металлургию и производство электроэнергии. Согласно обновленным прогнозам Всемирного банка, рост экономики Украины в 2018 году составит 3,5%, в 2019 году – 4%, сообщает УНИАН.

Дефицит госбюджета, по оценкам ВБ, составит 3,1% ВПП в 2017 году, 2,6% ВВП в 2018 году и 2,4% ВВП в 2019 году. Государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам ВБ, составит 88,8% ВВП в 2017 году, 83,5% ВВП в 2018 году и 75,9% в 2019 году.

Как ранее сообщал ForUm, Национальный банк Украины из-за торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.