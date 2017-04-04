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Ночь на 4 апреля в Киеве была самой теплой с 1881 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Столбик термометра не опустился ниже 11,2° С, что на 3,4°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 2007 года.

«Учитывая высокий температурный фон, который отвечает по климатической норме второй декаде мая, среднесуточная температура во вторник также окажется рекордной», - отметили в обсерватории.  

Напомним, с начала апреля в Киеве установлены уже три температурных рекорда.
ForUm

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