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Министерство здравоохранения Украины направило в Кабинет Министров письмо с предложением отказаться от поставок российских лекарств на украинский рынок. Об этом в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

«Нельзя одновременно убивать украинцев и «заботиться» об их здоровье. Команда Минздрава инициирует отказ от лекарственных средств российского производства. Двойных стандартов быть не должно: страна, развязавшая войну против украинского народа, не имеет права зарабатывать на нашем лечении», - отметила она.

Супрун добавила, что Минздрав поощряет украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства.

Она также призвала сообщать в комментариях под постом названия российских лекарств, которые не имеют украинских или зарубежных аналогов на нашем рынке.

Напомним, ранее Супрун заявляла, что лекарства и медицинские изделия, изготовленные в России, могут попасть под санкции в Украине.
ForUm

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