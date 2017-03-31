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Лекарства и медицинские изделия, изготовленные в России, могут попасть под санкции в Украине.

Об этом в интервью LIGA.net заявила министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, Украина сейчас не закупает лекарства российского производства.

«Все наши госзакупки проходят через международные организации.  Во-первых, они требуют соответствия квалификации ВОЗ, а большинство российских лекарств не квалифицированы. Во-вторых, российские производители сами не выходят на открытые тендеры. Сколько их лекарств все еще зарегистрировано в Украине? Много. Но я не позволяю перерегистрацию или новую регистрацию лекарств, произведенных или даже запакованных и перевезенных из России», - рассказала она.

По словам Супрун, сейчас подаются изменения в указ Президента, чтобы лекарства и медицинские изделия, произведенные в России, попали под санкции. «Чтобы те лекарства, которые все еще можно закупать, - запретить. Это политическое решение министерства. Ждем решения от Президента и правительства», - подытожила министр.

 
ForUm

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