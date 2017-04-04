Филиал «Центр обеспечения производства» частного акционерного общества «Укрзализныця» 30 марта объявил тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов на сумму 269,85 млн грн. Данные об этом обнародованы в системе Прозорро, передает 112 Украина.
Участники тендера должны предложить туалеты, которые имеют «положительный опыт эксплуатации системы не менее 3 лет на железных дорогах Украины».
Запланирована закупка 250 комплектов отделки туалетов по 1,08 млн грн.
Таким образом, в долларовом эквиваленте стоимость одного туалета составляет примерно 40 тыс. долл.
Стоит отметить, за такую сумму можно приобрести квартиру в новостройке столицы, новый большой коттедж на Киевщине или автомобиль класса Toyota Camry Premium.
Для сравнения, зимой железная дорога пыталась купить грузовые полувагоны по цене 999 600 грн.
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